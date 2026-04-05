Man United powalczy z Arsenalem i Realem. Rywalizują o obrońcę

Honest Ahanor jest rozchwytywany na rynku transferowym. Manchester United dołączył do wyścigu o sprowadzenie stopera Atalanty Bergamo - dowiedział się Ekrem Konur.

Honest Ahanor przymierzany do Manchesteru United

Manchester United planuje aktywność podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Władze z Old Trafford zamierzają dokonać kilku wzmocnień składu, aby w kolejnym sezonie skutecznie rywalizować na wszystkich frontach. W ekipie Czerwonych Diabłów szczególnie rozważana jest możliwość zwiększenia rywalizacji na pozycji stopera, co może wprowadzić dodatkową jakość do defensywy.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, Manchester United zainteresował się Honestem Ahanorem. 18-letni włoski defensor, grający aktualnie dla Atalanty Bergamo, jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych zawodników na rynku transferowym.

Klub z czerwonej części Manchesteru widzi w nim wartościowe wzmocnienie, choć będzie musiał liczyć się z dużą konkurencją. Młodzieżowy reprezentant Włoch przyciąga bowiem uwagę także takich zespołów jak Arsenal, Real Madryt, Liverpool czy Bayern Monachium.

Mierzący 184 centymetry piłkarz z powodzeniem występuje w barwach Atalanty od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za 17 milionów euro z Genoi, gdzie rozpoczynał swoją karierę. Ceniony defensor w trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań i zdobył 1 bramkę. Jego wartość rynkowa szacowana jest na około 50 milionów euro, a aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do połowy 2028 roku.