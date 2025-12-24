Man United wskazał następcę Maguire’a. To utalentowany stoper

21:24, 24. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  CaughtOffside.com

Manchester United rozgląda się za następcą Harry'ego Maguire'a. Czerwone Diabły są poważnie zainteresowane pozyskaniem stopera Atalanty Bergamo, Honesta Ahanora - poinformował w środowe popołudnie brytyjski portal CaughtOffside.com.

Honest Ahanor
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Honest Ahanor

Honest Ahanor na radarze Manchesteru United

Manchester United może zostać zmuszony do zakontraktowania nowego środkowego obrońcy, ponieważ prawdopodobnym scenariuszem jest odejście Harry’ego Maguire’a z ekipy Czerwonych Diabłów po zakończeniu obecnego sezonu. Angielski klub wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości doświadczonego defensora.

Niewykluczone, że władze z Old Trafford zdecydują się nie przedłużać wygasającego kontraktu reprezentanta Anglii, co oznaczałoby konieczność znalezienia jego następcy. Z tego powodu Manchester United od pewnego czasu uważnie monitoruje rynek transferowy, koncentrując się na młodych i utalentowanych stoperach. Jak informuje serwis „CaughtOffside.com”, na radar Czerwonych Diabłów trafił między innymi Honest Ahanor.

17-letni obrońca Atalanty Bergamo uchodzi za bardzo perspektywicznego zawodnika i na papierze wygląda na idealnego następcę Maguire’a. Urodzony we Włoszech nigeryjski piłkarz jest nowoczesnym defensorem, niezwykle dobrze radzącym sobie z piłką przy nodze, co szczególnie ceni trener zespołu Red Devils – Ruben Amorim.

Honest Ahanor z powodzeniem występuje w barwach obecnego klubu od lipca 2025 roku, kiedy przeprowadził się na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za 17 milionów euro z Genoi, gdzie zaczynał przygodę z futbolem. W aktualnej kampanii rozegrał 13 spotkań i zdobył 1 bramkę. Jego wartość rynkowa wynosi około 25 milionów euro, co nie jest wygórowaną kwotą. Kontrakt zdolnego zawodnika z Atalantą Bergamo obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.