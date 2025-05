Holjund z miękkim lądowaniem? Trzy wielkie ekipy w grze

Rasmus Hojlund może odejść z Manchesteru United i wrócić do Włoch. Jak informuje Fabrizio Romano, do dwóch klubów, które już wcześniej wyrażały zainteresowanie Duńczykiem, właśnie dołączył trzeci.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Hojlund wróci do Serie A?

Dwa sezony, 94 spotkania, 78 milionów euro, 26 goli i sześć asyst – takim dorobkiem aktualnie legitymuje się Rasmus Hojlund w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Danii nie spełnił pokładanych w nim nadziei i szybko stracił status nietykalnego. Czerwone Diabły nie wykluczają sprzedaży 22-latka, który wzbudza spore zainteresowanie wśród ekip rywalizujących w Serie A. Napastnik ma szansę powrotu do ligi, którą zna.

Juventus i Napoli – te dwa kluby już w marcu sondowały sytuację Hojlunda i finansowe wymagania United. Od tego czasu notowania byłego zawodnika Atalanty na Old Trafford nie poprawiły właściwie w ogóle i Manchester nadal jest chętny do rozmów z potencjalnymi chętnymi na zakup Duńczyka. Do Bianconerich i Partenopeich dołączyła kolejna włoska ekipa. Fabrizio Romano twierdzi, że także Inter rozważa pozyskanie lewonożnego snajpera.

Hojlund, który w tym sezonie zdobył tylko dziesięć bramek w 51 meczach, obecnie jest wyceniany (przez portal Transfermarkt) na 45 milionów euro. Wydaje się, że Manchester United mógłby przystać na taką sumę, jednak Czerwone Diabły chciałyby odzyskać zdecydowaną większość kwoty wydanej przed dwoma laty. Co działa na korzyść napastnika? Z pewnością jego wiek, a więc zaledwie 22 lata, a także znajomość ligi włoskiej.