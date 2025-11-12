Hiszpański gigant obmyślił plan na transfer Haalanda!

Real Madryt ma plan na Haalanda
Real Madryt pracuje nad strategią, która ma umożliwić sprowadzenie Erlinga Haalanda z Manchesteru City, a przynajmniej tak poinformował serwis Defensa Central. Klub rozważa różne scenariusze transferowe na przyszły sezon, a jeden z nich zakłada sprzedaż dwóch obecnych gwiazd, aby w ten sposób zrobić miejsce dla norweskiego napastnika.
Według doniesień, Real Madryt może być gotów pożegnać się z Viniciusem Juniorem i Rodrygo, jeśli ci zdecydują się odejść lub odmówią przedłużenia kontraktu. Ich transfery miałyby przynieść klubowi ogromny zastrzyk finansowy, który pozwoliłby na zakup Haalanda.
Ponadto w orbicie zainteresowań Los Blancos jest Vitinha z Paris Saint-Germain. Ponoć Norweg i Portugalczyk mają w swoich umowach specjalne klauzule umożliwiające odejście za uzgodnioną kwotę. To znacząco ułatwiłoby negocjacje.
Na razie zarówno Vinicius, jak i Rodrygo planują zostać w Madrycie. Brazylijczycy co jakiś czas deklarują, że czują się częścią jednego z najlepszych klubów świata i chcą dalej zdobywać trofea w jego barwach. Mimo to Real woli być przygotowany na każdy rozwój wydarzeń. Również taki, który mógłby otworzyć drzwi dla transferu Haalanda.