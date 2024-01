Henderson nie będzie zadowolony. Al-Ettifaq stawia twarde warunki

Jordan Henderson w zimowym oknie transferowym jest łączony z opuszczeniem Al-Ettifaq. Ponoć Anglik bardzo chciałby wrócić do gry w Europie, ale według informacji Daily Mail saudyjski klub nie ma zamiaru go oddać.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Jordan Henderson

Jordan Henderson latem 2023 roku trafił do Al-Ettifaq w Arabii Saudyjskiej

Po kilku miesiącach Anglik marzy o powrocie do Europy

Jak się okazuje, saudyjski klub nie ma zamiaru go oddawać

Al-Ettifaq nieugięte ws. Jordana Hendersona

Jordan Henderson latem 2023 roku odszedł z Liverpoolu i dołączył do saudyjskiego Al-Ettifaq. Według wielu źródeł po zaledwie kilku miesiącach Anglik chciałby wrócić do Europy. Gdy te informacje wyszły na jaw, to media zaczęły go łączyć z wieloma klubami. Ponoć w gronie zainteresowanych znajdowały się takie marki jak m.in.: Ajax Amsterdam, Newcastle United, Fulham i Juventus.

Najnowsze doniesienia Daily Mail nie będą najlepsze do angielskiego pomocnika. Portal twierdzi, że Al-Ettifaq w ogóle nie bierze pod uwagę sprzedaży Anglika w zimowym oknie transferowym. W najbliższych dniach ma się odbyć oficjalne spotkanie, na którym władze przedstawią piłkarzowi swoje stanowisko.