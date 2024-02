Jordan Henderson pod falą krytyki. “Przeciętny zawodnik”

Jordan Henderson latem 2023 roku przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, ale po kilku miesiącach rozmyślił się i postanowił wrócić do Europy. Jak na razie, jego pobyt w Ajaxie nie przebiega najlepiej.

Jordan Henderson krytykowany. Nie spełnia oczekiwań Ajaxu

Latem 2023 roku wielu piłkarzy zdecydowało się na wylot do Arabii Saudyjskiej. Jednym z nich był Jordan Henderson, który zamienił Liverpool na Al-Ettifaq. Jak się później okazało, Anglik żałował tej decyzji i szybko szukał powrotu do Europy. W zimowym oknie transferowym udało mu się przenieść do Ajaxu Amsterdam.

Wydawało się, że Henderson doskonale odnajdzie się w Holandii. Piłkarz z marszu stał się ulubieńcem kibiców. Jednak czar prysł, gdy Anglik rozegrał swoje pierwsze mecze w ekipie z Amsterdamu. Jego aktualne recenzje nie są zbyt dobre.

– Wszyscy ludzie, którzy rzucili się z krzykiem, że Jordan Henderson wszystko rozwiąże, musieli być zszokowani. Heerenveen było w stanie rozwinąć swoją grę przed przerwą, jakby był to mecz treningowy. Po trzech lub czterech podaniach dotarli do linii defensywnej Ajaksu, a Henderson miał trochę problemów – ocenił finalista mistrzostw świata 1974, Willem van Hanegem.