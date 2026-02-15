Man United planuje ściągnąć piłkarza z Championship. To pomysł Carricka

Hayden Hackney jest niespodziewanym kandydatem do wzmocnienia linii środkowej Manchesteru United - podaje na swoich łamach brytyjski serwis TEAMtalk. Michael Carrick doskonale zna 23-letniego pomocnika z czasów, gdy trenował Middlesbrough.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Hayden Hackney łączony z Manchesterem United

Manchester United planuje sprowadzić nowego pomocnika podczas zbliżającego się letniego okienka transferowego. Ma to związek z odejściem Casemiro, którego kontrakt z angielskim klubem wygasa 30 czerwca 2026 roku i nie zostanie przedłużony. Włodarze z Old Trafford rozglądają się więc za następcą doświadczonego Brazylijczyka. Priorytetem jest młody oraz perspektywiczny zawodnik, ale już gotowy do gry na najwyższym poziomie.

Jak poinformował na swoich łamach portal „TEAMtalk”, Manchester United może poszukać wzmocnienia składu w… Championship. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się bowiem Hayden Hackney, który jest czołową postacią walczącego o awans Middlesbrough.

Zwolennikiem tego transferu jest Michael Carrick, który pracował z 23-latkiem na Riverside Stadium i wysoko ceni jego umiejętności. 44-letni szkoleniowiec chętnie podjąłby z nim ponowną współpracę na Old Trafford, gdyby latem został mianowany stałym trenerem. Przypomnijmy, że Carrick póki co jest tymczasowym menedżerem Manchesteru United.

Hayden Hackney to wychowanek Middlesbrough i niemal całą dotychczasową karierę spędził w swoim macierzystym zespole, z wyjątkiem sezonu 2021/2022, kiedy to przebywał na wypożyczeniu w Scunthorpe United. W obecnych rozgrywkach rozegrał 33 mecze, strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia defensywnego pomocnika na około 25 milionów euro.