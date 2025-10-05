Al-Nassr ma nowy cel transferowy. Były kolega Ronaldo trafi do Rijadu?

Chun Yin Ng / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Harry Maguire na radarze Al-Nassr. Znowu zagra z Cristiano Ronaldo?

Harry Maguire ma ważny kontrakt z Manchesterem United tylko do 30 czerwca 2026 roku i coraz więcej wskazuje na to, że jego pobyt na Old Trafford dobiega końca. Władze Czerwonych Diabłów nie zamierzają przedłużać umowy z doświadczonym stoperem, który w ostatnich sezonach nie zawsze spełniał oczekiwania sztabu szkoleniowego oraz kibiców. Taki scenariusz oznaczałby, iż już zimą 32-letni Anglik mógłby rozpocząć negocjacje w sprawie darmowych przenosin do innego klubu. Transakcja miałaby dojść do skutku podczas najbliższego letniego okienka, kiedy Maguire będzie mógł przeprowadzić się do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu.

Jak informuje brytyjski dziennik „The Mirror”, największe szanse na pozyskanie Harry’ego Maguire’a ma saudyjski klub, Al-Nassr. Potentat z Rijadu planuje zaoferować środkowemu obrońcy lukratywny kontrakt, który przewyższa jego obecne zarobki w Premier League. Takie warunki finansowe mogą przekonać Anglika do podjęcia nowego wyzwania poza Europą. Co więcej, w tej drużynie Maguire dzieliłby szatnię ze słynnym Cristiano Ronaldo, którego doskonale zna z czasów wspólnych występów w Manchesterze United. Saudyjski gigant nie ukrywa, że chce sprowadzać zawodników o uznanych nazwiskach, aby wzmocnić skład i zwiększyć prestiż tamtejszej ligi.

Harry Maguire to wychowanek Sheffield United, z którego trafił do Hull City, a następnie do Leicester City. To właśnie w barwach ekipy Lisów rozwinął skrzydła, co w 2019 roku zaowocowało przeprowadzką do Manchesteru United za rekordowe 87 milionów euro – najwyższą kwotę zapłaconą wówczas za obrońcę. Przez pewien czas pełnił funkcję kapitana zespołu Czerwonych Diabłów, jednak w ostatnich latach jego rola w drużynie Red Devils znacząco się zmniejszyła. Pomimo krytyki, pozostaje podstawowym zawodnikiem reprezentacji Anglii, dla której rozegrał ponad 64 spotkania. Potencjalny transfer do Al-Nassr mógłby otworzyć nowy rozdział w karierze bardzo doświadczonego defensora.