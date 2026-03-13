Harry Kane może opuścić Bayern. Gigant szykuje głośny transfer

09:33, 13. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  El Nacional

Harry Kane błyszczy w barwach Bayernu Monachium. Jak donosi "El Nacional", angielski napastnik może latem opuścić Bawarię i dołączyć do Paris Saint-Germain.

Harry Kane
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

PSG obserwuje Harry’ego Kane’a

Harry Kane w bieżącym sezonie zdobył już 30 bramek w 24 meczach 1. Bundesligi w barwach Bayernu Monachium. Kolejne 15 trafień zanotował w europejskich i krajowych pucharach. Angielski napastnik, którego kontrakt z niemieckim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku, przyciąga uwagę coraz większej liczby klubów.

Według informacji portalu „El Nacional”, władze bawarskiego giganta zdają sobie sprawę, że 32-latek latem może podjąć decyzję o opuszczeniu Niemiec. Choć Paris Saint-Germain planuje latem pozyskać Juliana Alvareza z Atletico Madryt, na liście życzeń paryskiego klubu znajduje się także Kane.

Władze Bayernu interpretują brak przedłużenia kontraktu Anglika jako sygnał, że jego sytuacja może przyciągnąć zainteresowanie na rynku. W przypadku dopięcia transferu Alvareza przez PSG, Bayern nie będzie musiał martwić się o przyszłość Kane’a. Jednak w kręgu zainteresowań Bawarczyków znajduje się m.in. nigeryjski snajper.

Kapitan reprezentacji Anglia przeniósł się na Allianz Arenę w 2023 roku z Tottenham Hotspur. Kane świetnie odnalazł się w niemieckiej lidze, dwukrotnie zdobywając koronę króla strzelców Bundesligi. W zeszłym sezonie wywalczył także tytuł mistrza Niemiec, a zdobycie klubowego trofeum było jednym z jego największych marzeń.

