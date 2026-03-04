Kane otrzymał lukratywną ofertę. Bayern wytypował następcę

Bayern Monachium ponownie zainteresował się Victorem Osimhenem. Nigeryjczyk, obecnie związany z Galatasaray, ma być poważnym kandydatem do zastąpienia Harry'ego Kane'a - poinformował serwis Foot Mercato.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium widzi w Osimhenie następcę Kane’a

Harry Kane jest kuszony lukratywną ofertą z Arabii Saudyjskiej. To mało prawdopodobny kierunek dla Anglika, ale Bayern nie ma zamiaru czekać na rozwój wydarzeń. Klub zwrócił uwagę na Victora Osimhena.

Według doniesień Vincent Kompany wysoko ceni umiejętności 27-letniego napastnika i uważa go za idealny profil na przyszłość. W Monachium trwają rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktu z Kane’em, jednak władze klubu analizują różne scenariusze na wypadek jego odejścia lub spadku formy wraz z upływem lat.

Osimhen imponuje skutecznością w Turcji. W pierwszym sezonie zdobył 37 bramek w 41 meczach we wszystkich rozgrywkach. W obecnych rozgrywkach ma już 10 trafień w Super Lig oraz siedem goli w ośmiu występach w Lidze Mistrzów, w tym bramkę, która zapewniła awans do 1/8 finału.

Napastnik jest związany z Galatasaray kontraktem do czerwca 2029 roku. Klub wycenia go na około 150 milionów euro, a jego wymagania finansowe również stanowią istotną przeszkodę dla potencjalnych nabywców.

Bayern przygotowuje się na przyszłość i chce uniknąć sytuacji, w której nagle zabraknie mu klasowego snajpera. Osimhen wydaje się jednym z głównych kandydatów do roli następcy Kane’a w Monachium.