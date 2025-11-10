Haaland wymarzył sobie hitowy transfer. Guardiola jest wściekły

Erling Haaland pozostaje wielkim celem transferowym Realu Madryt. Sam gwiazdor również intensywnie myśli o przenosinach na Santiago Bernabeu. Pep Guardiola nie jest zadowolony z tej sytuacji.

fot. PA Images Na zdjęciu: Erling Haaland i Pep Guardiola

Haaland w miejsce Viniciusa? Guardiola się wścieka

Erling Haaland uchodzi za wymarzony transfer Realu Madryt. Na Santiago Bernabeu kreśli się plan, aby stworzyć zabójczy ofensywny duet z Kylianem Mbappe. Norweg zastąpiłby wówczas Viniciusa Juniora, o którym coraz więcej mówi się w kontekście zmiany klubu. Oczywiście najpierw Brazylijczyk musiałby zdecydować się na odejście, a dopiero później ruszyłyby prace nad sprowadzeniem gwiazdora Manchesteru City.

Media intensywnie rozpisują się na temat tego transferu. Co więcej, sam Haaland również miałby z chęcią zamienić Manchester City na Real Madryt. Gra dla hiszpańskiego giganta ma być jego piłkarskim marzeniem, które w przyszłości spróbuje zrealizować.

Ta sytuacja mocno niepokoi Pepa Guardiolę, który chciałby, aby jego czołowy zawodnik był w pełni skupiony na grze dla angielskiego klubu. Haaland oczywiście spisuje się znakomicie i strzela gola za golem, ale jego głowa może być w innym miejscu. Celem hiszpańskiego menedżera jest przekonanie go do tego, by pozostał w Manchesterze City na kolejne lata.

Guardioli nie podoba się również działanie władz Manchesteru City, które zgodziły się na klauzulę wykupu w kontrakcie Haalanda. To otwiera Realowi Madryt drogę do przeprowadzenia tego transferu i oczywiście zwiększa szanse na jego finalizację. Były trener Barcelony miał się już w tej sprawie rozmówić ze swoimi przełożonymi, wyraźnie wskazując ich błąd.