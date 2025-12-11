Haaland mówi, że każdy chce tam grać. Transfer to nie tylko plotka

Erling Haaland po meczu Real Madryt - Manchester City zachwycał się atmosferą na Bernabeu. Niewykluczone, że w przyszłości zagra na tym stadionie jako piłkarz Królewskich. W przeszłości media nieraz łączyły go z transferem do Hiszpanii.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland pod wrażeniem Bernabeu!

Real Madryt podejmował przed własną publicznością Manchester City w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów. Choć to Królewscy jako pierwsi objęli prowadzenie, to drużyna Pepa Guardioli odwróciła wynik meczu. Ostatecznie po dziewięćdziesięciu minutach goście wygrali (2:1). Decydującego gola tuż przed końcem pierwszej połowy zdobył Erling Haaland, wykorzystując rzut karny.

Po ważnym zwycięstwie Norweg udzielił kilku wywiadów. W jednym z nich zachwycał się stadionem Realu Madryt, czyli Bernabeu. Jego wypowiedź w mediach społecznościowych przytoczył Fabrizio Romano. „Bernabeu to miejsce, na którym chce się grać, popatrz na to! To niesamowite!” – zachwycał się Erling Haaland. Choć aktualnie ma ważny kontrakt z Manchesterem City do 2034 roku, to niewykluczone, że w przyszłości będzie mógł regularnie grać na jednym z najbardziej legendarnych stadionów.

Hiszpańskie media od bardzo dawna łączą napastnika z transferem do Madrytu. Jakiś czas temu ujawniono, że Haaland może trafić do Realu, jeśli Vinicius Junior lub Rodrygo odejdą z klubu. Jest to wymarzony transfer obecnego prezydenta Los Blancos – Florentino Pereza.

Ponadto sam piłkarz według medialnych doniesień skłania się ku grze dla Realu w przyszłości. Osoby blisko związane z Haalandem są przekonane, że pewnego dnia trafi do Los Blancos.

Haaland jest związany z Man City od lipca 2022 roku. Dla Obywateli rozegrał 167 spotkań, w których zdobył 145 goli. Wcześniej grał w Borussii Dortmund, RB Salzburg i Molde FK.