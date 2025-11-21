Erling Haaland na początku roku podpisał wieloletni kontrakt z Manchesterem City. Z informacji serwisu Goal.com wynika, że w przyszłości chciałby grać dla innego giganta. Napastnik rozważa transfer do Realu Madryt.

Erling Haaland rozważa transfer. Real Madryt to klub, w którym chce grać

Erling Haaland to jedna z największych obecnie gwiazd piłki nożnej. Norweg jest związany z Manchesterem City, gdzie imponuje skutecznością, bijąc liczne rekordy. Od sezonu 2022/2023 wystąpił w 161 meczach, w których zdobył aż 143 bramki. Co więcej, na początku bieżącego roku przedłużył kontrakt z Obywatelami aż do czerwca 2034 roku. Mimo to myśli o grze dla innego klubu.

Z doniesień serwisu Goal.com wynika, że Haaland wybrał klub, do którego chciałby trafić w przyszłości. Osoby z bliskiego otoczenia piłkarza twierdzą, że Norweg chce zagrać w barwach Realu Madryt. Co ciekawe o transferze napastnika marzy Florentino Perez.

Nie jest tajemnicą, że Real Madryt od lat ma na liście życzeń reprezentanta Norwegii. Media co jakiś czas spekulują na temat potencjalnego transferu. Ułatwić go może kwestia zapisów w obecnym kontrakcie, ponieważ w umowie ma być zapisana klauzula odstępnego. Na razie nie wiadomo jednak kiedy wspomniany zapis wchodzi w życie i jaka byłaby kwota transakcji.

Haaland od początku trwającego sezonu imponuje formą. W 15 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 19 goli. Niedawno razem z reprezentacją Norwegii wywalczył bezpośredni awans na Mistrzostwa Świata 2026. W eliminacjach zdobył aż 16 bramek.