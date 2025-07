Gyokeres znów zbliżył się do giganta Premier League. Transfer o krok

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres zbliża się do transferu

Viktor Gyokeres to jedno z najgorętszych nazwisk na letnim rynku transferowym. Już od kilku miesięcy trwają spekulacje na temat przyszłości Szweda, który po swoich wyczynach strzeleckich w barwach Sportingu CP trafił na radar największych klubów Europy. W ostatnim czasie rozmowy z klubem Premier League utknęły w martwym punkcie, ale teraz znów miał nastąpić zwrot akcji.

Według doniesień serwisu A Bola jeszcze w tym tygodniu może dojść do transferu Viktora Gyokeresa. Sporting CP odnowił kontakt z Arsenalem i wszystko wskazuje na to, że kluby nareszcie zmierzają do pełnego porozumienia. Kanonierzy chcieliby sfinalizować ruch bardzo szybko, aby Szwed mógł polecieć z drużyną do Singapuru na przedsezonowe tournée. Wylot zaplanowano na sobotę, 19 lipca.

Mówi się, że Sporting CP przyjął ofertę wartą 63.5 miliona euro kwoty podstawowej plus 10 milionów euro w bonusach. Ponadto agent zawodnika miał zrezygnować z wielkiej kwoty dla samego siebie, aby przyspieszyć negocjacje.

Gyokeres to jeden z najlepszych napastników w Europie w ostatnich latach. Szwed w barwach Sportingu CP bił wszelkie rekordy strzeleckie. Dla portugalskiego klubu rozegrał łącznie 102 mecze i zanotował w nich 97 trafień oraz 28 asyst.