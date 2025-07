Gyokeres wybrał przyszły klub. Sporting odrzucił ofertę i podał nowe warunki

Viktor Gyokeres zdecydował się na transfer do Arsenalu. Jak poinformował serwis The Guardian, Sporting CP odrzucił wstępną ofertę i przedstawił nowe warunki.

The Guardian

Źródło: The Guardian

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal blisko pozyskania Gyokeresa

Viktor Gyokeres jest o krok od transferu do Arsenalu, który musi teraz sprostać oczekiwaniom Sportingu CP. Klub odrzucił pierwszą ofertę londyńczyków w wysokości 65 milionów euro plus 15 milionów w bonusach. Portugalczycy podali nowe warunki: 70 milionów euro plus 10 milionów w dodatkach. Kluby prowadzą zaawansowane rozmowy, aby sfinalizować transfer.

Szwedzki napastnik od dawna jest na liście życzeń Mikela Artety. 27-latek jasno wyraził chęć gry dla Kanonierów. Jego warunki indywidualne są już dogadane, a problemem pozostaje jedynie zgoda między klubami. Jednak wszystko wskazuje na to, że strony są coraz bliżej porozumienia.

Gyokeres błyszczy w Sportingu od transferu z Coventry w 2023 roku. Strzelił 97 goli w 102 meczach, pomagając drużynie zdobyć dwa tytuły mistrza Portugalii i Puchar Portugalii. Jego obecny kontrakt obowiązuje jeszcze przez trzy lata. Sporting chce pobić rekord transferowy, który wcześniej został ustanowiony przy sprzedaży Bruno Fernandesa.

Arsenal działa aktywnie na rynku. Klub pozyskał już Kepę Arrizabalagę za 5 milionów funtów i Martina Zubimendiego za 56 milionów funtów. Trwają też rozmowy w sprawie Christiana Norgaarda z Brentford. Arteta chce zamknąć transfer Gyokeresa przed wylotem na tournee po Azji.