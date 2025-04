Gyokeres wybrał kolejny klub. Agent jedzie na rozmowy z gigantem

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres już wie, gdzie chce zagrać

Viktor Gyokeres to jeden z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na rynku transferowym. Napastnik Sportingu CP od wielu miesięcy imponuje wysoką formą, zdobywając gola za golem w lidze portugalskiej. Jego niesamowita skuteczność szybko zwróciła uwagę czołowych drużyn w Europie i wiele wskazuje na to, że już niebawem Szwed zmieni barwy klubowe.

W minionych tygodniach Viktor Gyokeres był łączony z wieloma zespołami. Przede wszystkim zainteresowanie jego transferem wyrażały kluby takie jak m.in.: Arsenal, Chelsea, FC Barcelona i Paris Saint-Germain. Tymczasem według najnowszych doniesień saga transferowa zbliża się do końca, bo napastnik miał zdecydować, do jakiej drużyny chce trafić.

Serwis A Bola poinformował niedawno, że Gyokeres chce trafić do Arsenalu i wszystko wskazuje na to, że są to sprawdzone informacje. Jak przekonuje portal Football Transfers, podczas meczu Kanonierów z Realem Madryt ma dojść do spotkania agenta napastnika Sportingu CP z dyrektorem sportowym londyńskiego klubu.

Cena za Gyokeresa nie jest obecnie znana, ale wiele źródeł twierdzi, że wyniesie ona około 70 milionów euro. Ponoć Sporting CP dogadał się z piłkarzem, że właśnie za taką kwotę będzie mógł odejść. Niewygórowane żądania mają być wyrazem sympatii i podziękowania wobec Szweda za niezwykły wkład w sukcesy klubu w ostatnich latach.