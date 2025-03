Gyokeres do wzięcia. Sporting obniża cenę za gwiazdę

Viktor Gyokeres to jedno z najgłośniejszych nazwisk w kontekście letniego okna transferowego. Jak podaje Fabrizio Romano cena za napastnika uległa zmianie. Sporting oczekuje jedynie ok. 75 mln euro.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Sporting obniża oczekiwania, Gyokeres do wyjęcia za ok. 75 mln euro

Sporting powoli przyzwyczaja się do faktu, że w przyszłym sezonie będą musieli radzić sobie bez największej gwiazdy klubu. Viktor Gyokeres budzi ogromne zainteresowanie na rynku transferowym, co ma skończyć się wielkim transferem do topowej ligi.

Tamtejsze media sugerują, że Szwed ma co najmniej kilka opcji do wyboru. O usługi bramkostrzelnego napastnika rywalizuje m.in. Arsenal, Chelsea, Manchester United, FC Barcelona, Bayern Monachium i Paris Saint-Germain. Dużo pisze się o przeprowadzce do Czerwonych Diabłów, gdzie od listopada trenerem klubu jest Ruben Amorim, z którym piłkarz współpracował w Sportingu.

Z początku problemem dla niektórych drużyn była cena wywoławcza za napastnika. Gyokeres ma w kontrakcie klauzulę wynoszącą 100 milionów euro. Drużyna z Lizbony nie była skłonna zgodzić się na mniejszą sumę niż ta zapisana w umowie.

Natomiast nowe wieści ws. Gyokeresa przekazał Fabrizio Romano. Zdaniem cenionego dziennikarza Sporting postanowił pójść zawodnikowi na rękę i obniżył oczekiwania finansowe dot. sprzedaży reprezentanta Szwecji. Aktualnie zainteresowane kluby będą mogły pozyskać 26-latka za promocyjną kwotę rzędu ok. 65-75 milionów euro.

Gyokeres w trwającym sezonie strzelił aż 37 goli i zanotował 9 asyst w 39 meczach we wszystkich rozgrywkach. Umowę ze Sportingiem ma ważną do czerwca 2028 roku. Wartość rynkowa piłkarza szacowana jest na 75 milionów euro, czyli mniej więcej tyle, ile obecnie żąda za niego portugalski klub.