Gyokeres był blisko innego giganta. Sporting miał z nimi umowę

Viktor Gyokeres latem zamienił Sporting CP na Arsenal. Agent napastnika w rozmowie z Daily Mail zdradził, że inny klub proponował więcej pieniędzy. Szwed mógł trafić do Man United.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Man United oferował więcej za Gyokeresa niż Arsenal

Viktor Gyokeres był jednym z najbardziej pożądanych zawodników podczas letniego okna transferowego. O szwedzkim napastniku marzył m.in. Manchester United. Pojawiały się także doniesienia o przejściu do Realu Madryt lub jednego z klubów Saudi Pro League. Ostatecznie 27-latek trafił do Arsenalu, podpisując kontrakt do czerwca 2030 roku. Kanonierzy zapłacili za niego ok. 65 milionów euro.

Okazuje się jednak, że więcej niż Arsenal oferował Manchester United. Co więcej, Sporting CP bez wiedzy piłkarza oraz jego otoczenia zawarł umowę z Czerwonymi Diabłami. Agent reprezentanta Szwecji, Hasan Cetinkaya potwierdził to w rozmowie z Daily Mail. Ponadto dodał, że na stole była także szalona oferta z Arabii Saudyjskiej, ale priorytetem było przejście do The Gunners.

– Sporting zawarł umowę z Manchesterem United za naszymi plecami – to był problem. Oferowali więcej pieniędzy niż Arsenal – zdradził agent Viktora Gyokeresa.

– Z Arabii Saudyjskiej pojawiły się szalone oferty. Czy mamy procent od transferu? Oczywiście. To duże pieniądze. Może Viktor powinien się kiedyś do tego odnieść. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek naciskali na niego, by przyjął ofertę. W końcu pieniądze przychodzą i odchodzą, a ten transfer do Arsenalu przynosi nam wiele korzyści marketingowych – powiedział Hasan Cetinkaya w rozmowie z Daily Mail.

Gyokeres na ten moment w koszulce Arsenalu zagrał 10 spotkań, w których zdobył 3 gole.