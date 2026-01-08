Gwiazdor Bayernu usłyszał „nie”. Real Madryt nie zwlekał z decyzją

Real Madryt znalazł się w gronie klubów, którym zaproponowano Leona Goretzkę. Według Defensa Central przedstawiciele Niemca sondowali możliwość transferu, jednak odpowiedź ze strony Królewskich była jednoznaczna.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt nie widzi miejsca dla Goretzki

Real Madryt został poinformowany o dostępności Leona Goretzki, którego kontrakt z Bayernem Monachium wchodzi w decydującą fazę. Niemiecki pomocnik nie zamierza przedłużać umowy i rozgląda się za nowym wyzwaniem poza Bundesligą. Jego agenci skontaktowali się z kilkoma europejskimi gigantami, w tym z klubem ze stolicy Hiszpanii.

Odpowiedź z Santiago Bernabeu była jednak szybka i klarowna. Królewscy przekazali, że nie są zainteresowani sprowadzeniem niemieckiego pomocnika, choć w przeszłości rozważali taki ruch. W Madrycie uznano, że sprawa została definitywnie zamknięta.

Decyzja ta może nieco zaskakiwać, biorąc pod uwagę przeszłość. Florentino Perez dwukrotnie rozważał sprowadzenie Goretzki. Po raz pierwszy jeszcze przed jego transferem do Bayernu, gdy wyrastał na jednego z najbardziej obiecujących pomocników w Niemczech. Druga okazja pojawiła się kilka lat później, gdy był w szczytowej formie i stanowił kluczową postać zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka.

Obecna sytuacja jest jednak zupełnie inna. Goretzka ma 30 lat i nie jest już podstawowym graczem pierwszego składu w Monachium. W Realu Madryt uznano, że jego profil nie pasuje do aktualnej wizji sportowej klubu i strategii budowanej na młodszych zawodnikach.

Zobacz również: Flick podjął niespodziewaną decyzję dotyczącą Yamala. Teraz odpowiedział