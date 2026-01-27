Valencia bije się o utrzymanie w La Lidze. Pomoże jej mistrz świata

Guido Rodriguez opuścił Premier League i wrócił do La Ligi. Argentyński pomocnik zasilił szeregi Valencii, której spróbuje pomóc w zaciętej walce o utrzymanie w elicie.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Guido Rodriguez

Oficjalnie: Guido Rodriguez zasilił szeregi Valencii

Valencia CF poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Guido Rodrigueza z West Hamu United. 31-letni pomocnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą krótkoterminowym kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. Kwoty tej transakcji nie podano do wiadomości publicznej.

Tym samym 30-krotny reprezentant Argentyny wraca do La Ligi, gdzie miał już okazję występować. Działacze Nietoperzy liczą, że doświadczony Argentyńczyk od razu wzmocni środek pola i wniesie spokój oraz jakość do gry zespołu.

Defensywny pomocnik spróbuje pomóc Valencii w utrzymaniu się na najwyższym poziomie rozgrywkowym, co nie będzie łatwym zadaniem. W tym momencie podopieczni Carlosa Corberana mają na koncie 23 punkty i zajmują 14. miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy, posiadając zaledwie 2 oczka przewagi nad strefą spadkową. Każde wzmocnienie jest więc dla iberyjskiego klubu niezwykle istotne.

Rodriguez występował w barwach drużyny Młotów od sierpnia 2024 roku, gdy trafił do Londynu na zasadzie wolnego transferu z Realu Betis. W trwającej kampanii rozegrał jednak tylko 8 spotkań, spędzając na murawie zaledwie 272 minuty. Mistrz świata z Kataru na Estadio Mestalla powinien być podstawowym zawodnikiem.

Jego czytanie gry oraz umiejętność odbioru piłki mają ustabilizować drugą linię ekipy Nietoperzy, a wartość rynkowa Argentyńczyka wynosi obecnie około 6 milionów euro.