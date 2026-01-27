Valencia bije się o utrzymanie w La Lidze. Pomoże jej mistrz świata

10:49, 27. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Valencia CF

Guido Rodriguez opuścił Premier League i wrócił do La Ligi. Argentyński pomocnik zasilił szeregi Valencii, której spróbuje pomóc w zaciętej walce o utrzymanie w elicie.

Guido Rodriguez
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Guido Rodriguez

Oficjalnie: Guido Rodriguez zasilił szeregi Valencii

Valencia CF poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Guido Rodrigueza z West Hamu United. 31-letni pomocnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą krótkoterminowym kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. Kwoty tej transakcji nie podano do wiadomości publicznej.

Tym samym 30-krotny reprezentant Argentyny wraca do La Ligi, gdzie miał już okazję występować. Działacze Nietoperzy liczą, że doświadczony Argentyńczyk od razu wzmocni środek pola i wniesie spokój oraz jakość do gry zespołu.

Defensywny pomocnik spróbuje pomóc Valencii w utrzymaniu się na najwyższym poziomie rozgrywkowym, co nie będzie łatwym zadaniem. W tym momencie podopieczni Carlosa Corberana mają na koncie 23 punkty i zajmują 14. miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy, posiadając zaledwie 2 oczka przewagi nad strefą spadkową. Każde wzmocnienie jest więc dla iberyjskiego klubu niezwykle istotne.

Rodriguez występował w barwach drużyny Młotów od sierpnia 2024 roku, gdy trafił do Londynu na zasadzie wolnego transferu z Realu Betis. W trwającej kampanii rozegrał jednak tylko 8 spotkań, spędzając na murawie zaledwie 272 minuty. Mistrz świata z Kataru na Estadio Mestalla powinien być podstawowym zawodnikiem.

Jego czytanie gry oraz umiejętność odbioru piłki mają ustabilizować drugą linię ekipy Nietoperzy, a wartość rynkowa Argentyńczyka wynosi obecnie około 6 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Lucas Paqueta
Paqueta coraz bliżej odejścia. Osiągnięto porozumienie ws. transferu do giganta
Michael Carrick
Man United rozważa przyszłość gwiazdy. Ligowy rywal szykuje ofertę
Lucas Paqueta
41 milionów i presja czasu. West Ham przed trudnym wyborem