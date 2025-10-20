Brat gwiazdora PSG obserwowany przez Chelsea

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Guela Doue

Guela Doue na radarze Chelsea

Chelsea rozważa wzmocnienie prawej strony defensywy podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Trener ekipy The Blues – Enzo Maresca – dysponuje obecnie Reecem Jamesem oraz Malo Gusto, jednak pierwszy z wymienionych zawodników często pauzuje z powodu kontuzji. Włoski szkoleniowiec chce zatem zwiększyć rywalizację w tym sektorze boiska, by zapewnić drużynie większą stabilność i głębię składu. Niewykluczone, że londyńczycy sięgną po młodego oraz perspektywicznego obrońcę, który mógłby w dłuższej perspektywie stać się następcą wspomnianego Jamesa.

Jak podaje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, Chelsea bacznie monitoruje postępy Gueli Doue. To 23-letni prawy defensor występujący na co dzień w Strasbourgu. Iworyjski zawodnik imponuje formą w obecnym sezonie Ligue 1, w którym rozegrał pięć spotkań, zdobył jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Jego dynamiczny styl gry oraz ofensywne usposobienie idealnie wpisują się w filozofię Mareski. Co istotne, transfer Doue do zachodniego Londynu wydaje się realny ze względu na powiązania właścicielskie między Chelsea a Strasbourgiem, które mogą znacząco ułatwić negocjacje.

Warto dodać, że Guela Doue jest starszym bratem gwiazdora Paris Saint-Germain – mowa oczywiście o Desire Doue. Co ciekawe, mimo rodzinnych więzi, wymienieni piłkarze reprezentują różne barwy narodowe – Guela gra dla Wybrzeża Kości Słoniowej, natomiast młodszy z braci wybrał reprezentację Francji. Obaj wychowali się w akademii Stade Rennes, gdzie stawiali pierwsze piłkarskie kroki, zanim ich kariery potoczyły się w odmiennych kierunkach. Jak na razie dużo większymi sukcesami może pochwalić się 20-letni Desire.