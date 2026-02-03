Guardiola zgodzi się na sprzedaż Rodriego, ale prosi o gwiazdę Realu

Real Madryt ma ułatwione zadanie, jeśli chce pozyskać Rodriego. El Nacional ujawnił, że Pep Guardiola zgodzi się na transfer, ale poprosi ich w zamian o inną gwiazdę. Manchester City chciałby pozyskać Fede Valverde lub Rodrygo.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Real Madryt dostał wolną rękę, ale musi oddać gwiazdę za Rodriego

Nie jest tajemnicą, że Rodri od prawie dwóch lat znajduje się w kręgu zainteresowań Realu Madryt. Plotki o transferze mistrza Europy do Królewskich pojawiają się regularnie nie tylko w hiszpańskich, ale również brytyjskich mediach. Cały czas panowało jednak przekonanie, że reprezentant Hiszpanii to zawodnik, którego Pep Guardiola nie pozwoli sprzedać.

Wygląda na to, że sytuacja uległa zmianie. Z informacji El Nacional wynika, że Guardiola nie uważa Rodriego za nietykalnego. Co więcej, jest gotów dać mu zielone światło na zmianę klubu. Niemniej jednak postawił jedno kluczowe ultimatum.

Rodri będzie mógł odejść do Realu Madryt pod warunkiem, że Manchester City dostanie w zamian inną gwiazdę. Szkoleniowiec wytypował dwóch konkretnych zawodników. Pierwszym z nich jest Rodrygo, który jest ulubieńcem Guardioli. Latem ubiegłego roku pojawiało się wiele informacji o potencjalnym transferze Brazylijczyka na Etihad Stadium.

Obywatele zgodzą się również na wymianę za Fede Valverde. Urugwajczyk to niezwykle uniwersalny piłkarz, który może grać zarówno w środku pola, na prawym skrzydle, jak i na prawym boku obrony. Ostatnio dużo pisało się o możliwym odejściu 27-latka.

Taka wymiana z pewnością nie byłaby łatwa do zrealizowania. Zgodzić się muszą nie tylko kluby, ale również obaj piłkarze, którzy mieliby zostać włączeni w transakcję. Na ten moment doniesienia El Nacional należy traktować jako plotki transferowe.