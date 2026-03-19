Guardiola przed kluczową decyzją. Wtedy wszystko się wyjaśni

Pep Guardiola ma ważną umowę z Manchesterem City do 2027 roku, ale może odejść już po tym sezonie. W ciągu najbliższych dni menedżer ma podjąć ostateczną decyzję - informuje "Daily Mail".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City dość niespodziewanie odpadł z Ligi Mistrzów już w 1/8 finału po fatalnym dwumeczu z Realem Madryt. Obywatele przegrali w pierwszym spotkaniu 0-3, a w rewanżu 1-2, choć liczyli, że przed własną publicznością zdołają odrobić straty i powalczyć o awans. Pozostała im już tylko rywalizacja na krajowym podwórku – trudno wyobrazić sobie, aby Manchester City zakończył tę kampanię z tytułem mistrza Anglii, bowiem do liderującego Arsenalu traci aż dziewięć punktów.

Ostatnie niepowodzenia Manchesteru City ponownie rozgrzały dyskusję na temat przyszłości Pepa Guardioli. Jego umowa obowiązuje do połowy 2027 roku, natomiast nie brakuje sugestii, że opuści Etihad Stadium już po tym sezonie. To zależy wyłącznie od niego – władze klubu dalej chcą z nim współpracować, gdyż wierzą, że to najlepszy kandydat do przeprowadzenia kadrowej rewolucji.

Z informacji „Daily Mail” wynika, że najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości Guardioli. Po finale Pucharu Ligi Angielskiej uda się na krótki urlop, podczas którego zadecyduje w sprawie dalszej pracy dla Manchesteru City. Być może wpłynie na niego wynik zbliżającej się rywalizacji z Arsenalem.

🚨 Pep Guardiola will make a decision about his future with Manchester City after the Carabao Cup final against Arsenal on Sunday.



He is due to go away for a few days afterwards and he is set to decide whether he continues as City boss next season.👀



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/XGHkUOoEdg — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 19, 2026

Pion sportowy Manchesteru City oczywiście przygotowuje się na ewentualne odejście Guardioli. Jego następcą mógłby zostać Enzo Maresca, który jeszcze do niedawna prowadził Chelsea.