Guardiola doradza Barcelonie. Chce jej oddać gwiazdę Man City!

Barcelona szuka napastnika, a Pep Guardiola ma dla niej rozwiązanie. Manchester City jest gotowy sprzedać Omara Marmousha, który przegrywa rywalizację z Erlingiem Haalandem - informuje "El Nacional".

fot. Every Second Media Na zdjęciu: Pep Guardiola

Marmoush przymierzany do Barcelony. Gigant słucha Guardioli

Barcelona w ciągu najbliższych miesięcy musi podjąć bardzo ważną decyzję. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Roberta Lewandowskiego, którego umowa obowiązuje tylko do końca sezonu. Klubowi działacze wypowiadają się z dużym uznaniem o Polaku i przekonują, że nie zdecydowali jeszcze o tym, co się z nim stanie. Jednocześnie hiszpańskie media ujawniają plany giganta, który chciałby pożegnać Lewandowskiego i sprowadzić w jego miejsce gwiazdę klasy światowej.

O przeprowadzenie tej operacji nie będzie łatwo, a to wszystko za sprawą skomplikowanej sytuacji finansowej. Na liście Barcelony znajdują się takie nazwiska, jak Julian Alvarez czy Harry Kane. W grę wchodzi oczywiście również zatrzymanie Lewandowskiego, który pełniłby rolę rezerwowego, podczas gdy więcej szans otrzymałby Ferran Torres.

Priorytet to wciąż transfer nowego napastnika. Z pomocą Barcelonie idzie Pep Guardiola, który oferuje jej swoją gwiazdę. „El Nacional” ujawnia, że menedżer Manchesteru City jest gotowy pożegnać Omara Marmousha i uważa, że ten idealnie wpasowałby się do stylu gry hiszpańskiego klubu. Ma podobne cechy do Alvareza, który w hierarchii Dumy Katalonii zajmuje miejsce na szczycie.

Marmoush w tym sezonie wyraźnie przegrywa rywalizację z Erlingiem Haalandem i jest tym rozczarowany. Manchester City nie będzie mu stawał na przeszkodzie, jeśli ten zdecyduje się na transfer. Barcelona słucha podpowiedzi Guardioli i może latem po niego ruszyć.