Guardiola chce reprezentanta Polski! Man City zapłaci 15 mln euro

Oskar Pietuszewski może trafić pod skrzydła Pepa Guardioli. Jak ujawnił serwis TeamTalk reprezentantem Polski do lat 21 zainteresowany jest m.in. Manchester City. Kwota transferu może sięgnąć nawet 15 milionów euro.

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pietuszewski pod lupą Man City! To może być rekord transferowy

Oskar Pietuszewski nie tak dawno znalazł się wśród najbardziej utalentowanych graczy na świecie do 18. roku życia. W rankingu CIES Football Obs zajął 4. miejsce. Przed nim na podium uplasowali się: Gilberto Mora, Ibrahim Mbaye i Konstantinos Karetsas.

Nic więc dziwnego, że Pietuszewski znalazł się w kręgu zainteresowania topowych klubów w Europie. Ostatnio pisaliśmy, że piłkarza Jagiellonii obserwuje FC Barcelona. Duma Katalonii to tylko jedna z drużyn, które monitorują rozwój 17-letniego skrzydłowego. W gronie zespołów, które bacznie przyglądają się reprezentantowi Polski do lat 21 są także przedstawiciele Premier League.

W wyścigu o pozyskanie Pietuszewskiego mają brać udział m.in. Arsenal, Manchester City i Chelsea. Nowe informacje, jakie przekazał serwis TeamTalk sugerują, że z tego grona wyłonił się jeden poważny faworyt. Największe zainteresowanie zawodnikiem wykazał klub Pepa Guardioli. Wysłannicy Obywateli kilka razy oglądali nastolatka na żywo, a ich raporty są pełne pochwał pod adresem piłkarza.

Co więcej, padła kwota potencjalnego transferu. Źródło przekonuje, że klub, który chce pozyskać utalentowanego Polaka, musi zapłacić 15 milionów euro. Oznacza to, że Pietuszewski prawdopodobnie zostanie najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Ekstraklasy.

W tym sezonie Pietuszewski w barwach Jagiellonii wystąpił w 29 meczach, w których zdobył 3 gole i zaliczył tyle samo asyst. Warto jednak pamiętać, że dla otoczenia młodego piłkarza najważniejsza przy zmianie klubu będzie regularność gry w pierwszym składzie. Mimo zainteresowania Barcelony czy Manchesteru City niewykluczone, że 17-latek wybierze inny zespół, w którym odegra większą rolę na start.