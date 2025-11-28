Giganci chcą Pietuszewskiego! To byłby rekord transferowy Ekstraklasy

Arsenal, Manchester City i Chelsea szykują się do walki o największy polski talent ostatnich lat. Jak podaje serwis TEAMtalk, Oskar Pietuszewski może otrzymać pierwsze już zimą.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski trafił na listę życzeń gigantów. W grze Arsenal, Chelsea i Manchester City

Oskar Pietuszewski obecnie jest jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym w Polsce. Skrzydłowy Jagiellonii Białystok rozegrał już 48 spotkań w pierwszym zespole, zdobył cztery bramki i dorzucił trzy asysty. Tymczasem już od pewnego czasu mówi się o zainteresowaniu ze strony gigantów Premier League.

Według „TEAMtalk” w ostatnich tygodniach skauci z Anglii regularnie pojawiali się w Białymstoku. Arsenal obserwował go podczas wysokiej wygranej z Arką Gdynia 4:0, Chelsea śledziła go w meczu Strasbourgiem w Lidze Konferencji, a z kolei kilka dni temu na stadionie miał pojawić się przedstawiciel Manchesteru City.

Wszystkie trzy kluby prowadzą już pierwsze rozmowy z otoczeniem zawodnika, a oferty mają pojawić się po otwarciu zimowego okienka. Jagiellonia ustaliła cenę minimalną na poziomie 15 milionów euro, co byłoby rekordowym transferem w historii klubu, a także Ekstraklasy. Kontrakt 17-latka obowiązuje do 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon i nie ma w nim zawartej klauzuli odstępnego.

Dlatego na razie klub zachowuje spokój i nie śpieszy się ze sprzedażą utalentowanego wychowanka. Z kolei samemu Pietuszewskiemu ma zależeć przede wszystkim na regularnej grze.

