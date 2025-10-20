Guardiola chce gwiazdę Barcelony! Już wykonał telefon

Manchester City ze względu na problem w obronie rozgląda się za nowym zawodnikiem. Pep Guardiola jest fanem Alejandro Balde. Hiszpan naciska na transfer piłkarza FC Barcelony - informuje e-noticies.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Alejandro Balde pod lupą Guardioli i Man City

Manchester City jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu, ma jeden poważny mankament. W drużynie brakuje zawodnika, który jest nominalnym lewym obrońcą. Z tego powodu od początku sezonu często w wyjściowej jedenastce pojawia się Nico O’Reilly. 20-latek jest tylko opcją tymczasową, ponieważ Obywatele planują za niedługo sprowadzić piłkarza klasy światowej.

Pep Guardiola szukając zawodnika, który najbardziej wpasowałbym się do zespołu, znalazł odpowiedniego kandydata. Co więcej, wykonał nawet pierwszy krok w stronę ewentualnego transferu. Jak podaje serwis e-noticies na liście życzeń pojawił się Alejandro Balde.

Lewy obrońca FC Barcelony ma być lekiem na problemy Manchesteru City. Warto dodać, że Hiszpan był łączony z Obywatelami już w 2023 roku, lecz wtedy Deco zablokował jego sprzedaż. Teraz dyrektor sportowy Katalończyków ponownie rozmawiał z Guardiolą o możliwej transakcji. Szkoleniowiec wierzy, że Balde idealnie wpisze się w styl gry i będzie ogromnym wzmocnieniem.

Niemniej jednak Barcelona nie będzie chciała łatwo rozstać się z piłkarzem. Reprezentant Hiszpanii to kluczowy zawodnik w układance Hansiego Flicka. W poprzednim sezonie wystąpił w 47 meczach, zdobywając jedną bramkę i notując dziesięć asyst.