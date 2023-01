PressFocus Na zdjęciu: Adrian Gryszkiewicz

Wszystko wskazuje na to, że Adrian Gryszkiewicz lada moment wróci do Ekstraklasy. Były defensor Górnika Zabrze jest bardzo bliski przeprowadzki do Rakowa Częstochowa.

Raków domyka transfer Adriana Gryszkiewicza

23-latek aktualnie przywdziewa koszulkę Paderborn

W Niemczech nie może jednak liczyć na regularną grę

Gryszkiewicz o krok od powrotu do Ekstraklasy

Jak podaje współpracujący z Goal.pl Janekx89, który obecnie wraz z częścią naszej redakcji przebywa w Belek, Raków Częstochowa jest bardzo blisko sprowadzenia na zasadzie transferu definitywnego Adriana Gryszkiewicza z Paderborn. Wczoraj o zainteresowaniu 23-letnim obrońcą ze strony “Medalików” informował Tomasz Ćwiąkała.

Lider Ekstraklasy jest aktywny na rynku transferowym – przypomnijmy, że kilka dni temu szeregi drużyny prowadzonej przez Marka Papszuna zasilił Jean Carlos Silva z Pogoni Szczecin. Klub spod Jasnej Góry za urodzonego w Hiszpanii Brazylijczyka zapłacił około 400 tysięcy euro.

🔜O zainteresowaniu Adrianem Gryszkiewiczem przez Raków Cz. wspomniał wczoraj @cwiakala.

ℹ️Do transferu definitywnego z niemieckiego SC Paderborn 07 jest bardzo blisko. @goalpl #StudioBelek — Janekx89 (@janekx89) January 10, 2023

Adrian Gryszkiewicz nie może liczyć na regularne występy w barwach niemieckiego zespołu Paderborn, dlatego częstszej gry poszuka w Częstochowie. Środkowy lub lewy defensor przeprowadził się do ekipy z 2. Bundesligi przed sezonem 2022/2023, a Górnik Zabrze wówczas zarobił na jego sprzedaży mniej więcej 200 tysięcy euro.

Były młodzieżowy reprezentant Polski podczas trwających rozgrywek rozegrał tylko jeden mecz – w Pucharze Niemiec przeciwko Wernigerode. Portal “Transfermarkt” wycenia wychowanka Gwarka Zabrze na 600 tysięcy euro.

