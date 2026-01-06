Grosicki wie, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Wszystko jasne

Kamil Grosicki wkrótce podpisze nową umowę z Pogonią Szczecin - przekazał serwis pogononline.pl. Wygląda na to, że przyszłość reprezentanta Polski jest już znana. Ostatnio mówiło się m.in. o przenosinach do innego zespołu w PKO BP Ekstraklasie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin i Kamil Grosicki doszli do porozumienia ws. kontraktu

Kamil Grosicki od kilku lat gra w PKO BP Ekstraklasie, gdzie swoimi umiejętnościami zachwyca w barwach Pogoni Szczecin. Choć w czerwcu obchodził 37. urodziny wciąż należy do grona najlepszych zawodników w lidze. Dowodem tego są między innymi statystyki, jakie rok w rok wykręca skrzydłowy. W obecnych rozgrywkach ma na swoim koncie 6 goli i 4 asysty w 18 meczach ligowych.

Przez ostatnie kilka tygodni w mediach było głośno o Grosickim i Pogoni. Wiele wskazywało na to, że współpraca się zakończy, a strony nie dojdą do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Obecna umowa obowiązuje do czerwca 2026 roku, a więc jeszcze przez kilka miesięcy. Co więcej, w grze pojawił się Widzew Łódź, który miał być zainteresowany pozyskaniem piłkarza.

Wygląda jednak na to, że mimo chwilowej scysji Grosickiego i Alexa Haditaghiego, udało im się dojść do porozumienia. Nowe informacje w sprawie przyszłości zawodnika przekazał serwis pogononline.pl. „Według naszych informacji, Kamil Grosicki wkrótce podpisze nową umowę z klubem” – napisali. Łącznie jak dotąd „Grosik” rozegrał w klubie 192 mecze, strzelając 57 goli i notując tyle samo asyst.

Pogoń na półmetku sezonu zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Ich strata do miejsc gwarantujących grę w europejskich pucharach wynosi jedynie osiem oczek. W następnym meczu zmierzą się z Motorem Lublin.