Grosicki ma „naprawdę dobrą ofertę”, ale nie z Pogoni! Borek ujawnia

Kamil Grosicki negocjuje przedłużenie umowy z Pogonią Szczecin, ale te rozmowy są trudne. Na stole ma jednak dobrą ofertę z Widzewa Łódź, o czym powiedział Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego".

Grosicki może odejść z Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo. Właściwie należy powiedzieć, że fani tego klubu mają prawo być absolutnie zawiedzeni postawą swoich piłkarzy, którzy przecież mieli walczyć o najwyższe cele w lidze. Taki był cel nowych władz klubu, które latem zdecydowały się przeprowadzić rewolucję kadrową.

Jednak – jak się okazuje – nie jest ona do końca skuteczna, a można nawet powiedzieć, że w jakimś sensie stała się sporym osłabieniem Portowców. Niemniej kibiców przede wszystkim interesuje teraz przyszłość i to nie tylko całej drużyny, ale i poszczególnych piłkarzy, szczególnie Kamila Grosickiego, który został wybrany piłkarzem jesienni. Od jakiegoś czasu mówi się o potencjalnym odejściu gwiazdora, bowiem jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem sezonu. Nowe informacje w tej sprawie przekazał Mateusz Borek, który na antenie „Kanału Sportowego” powiedział o ofercie z Widzewa Łódź.

– Z tego co słyszę, rozmowy ws. przedłużenia kontraktu Kamila Grosickiego z Pogonią Szczecin są trudne. Trudne odnośnie wysokości umowy, jej długości oraz ewentualnej kwoty za podpis. Naprawdę jest dobra oferta z Widzewa Łódź. Jeśli Pogoń będzie się dłużej zastanawiać, to straci swojego ostatniego Mohikanina – powiedział Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego.

– Za całokształt, za cały wkład, za opaskę kapitana, myślę, że mu się należy – dodał.

