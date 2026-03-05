Griezmann zdecydował ws. przyszłości! Wiadomo, co z transferem do MLS

09:11, 5. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  ESPN

Antoine Griezmann mógł opuścić Atletico Madryt jeszcze w trakcie sezonu. Bardzo mocno kusiło go amerykańskie Orlando City. Gwiazdor zdecydował o swojej przyszłości - ujawnia ESPN.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Griezmann nie opuści Atletico. To już postanowione

Atletico Madryt kilka dni temu wyeliminowało Barcelonę i awansowało do finału Pucharu Króla. Ważną rolę w tym dwumeczu odegrał Antoine Griezmann, którego przyszłość mocno martwiła kibiców Los Rojiblancos. Media intensywnie łączyły go z transferem do Major League Soccer, do którego miałoby dojść jeszcze w trakcie obecnego sezonu. Okienko transferowe w Stanach Zjednoczonych wciąż jest otwarte, a amerykańskie Orlando City kusiło go bardzo atrakcyjnymi warunkami finansowymi.

Francuz miał poważnie zastanawiać się nad skorzystaniem z tej oferty. Choć jego umowa z Atletico jest ważna do połowy 2027 roku, klub nie chciał w żaden sposób wpływać na jego decyzję. Nie stawałby mu również na drodze, jeśli ten postanowiłby zmienić otoczenie.

Do rozstania jednak nie dojdzie. ESPN informuje o planie Griezmanna, który zrezygnował z przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Pozostanie w Atletico przynajmniej do końca trwającego sezonu. Nie można wykluczyć również dalszej współpracy, a nawet podpisania nowego kontraktu. To rozwiązanie, na które przede wszystkim napiera madrycki klub.

Griezmann nie jest już w tym sezonie liderem ofensywy Atletico. W lidze tylko sześciokrotnie grał od pierwszej minuty. Mimo tego, Diego Simeone niesamowicie go ceni i nie chce, by ten opuszczał drużynę. Francuz w sumie uzbierał 12 bramek oraz 2 asysty w 38 występach.