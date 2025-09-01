Grał dla FC Barcelony. Teraz czas na wielki powrót

Alexis Sanchez jest o krok od powrotu do La Liga. Były zawodnik FC Barcelony dogaduje swoje przenosiny do Sevilli - poinformował Fabrizio Romano.

Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Alexis Sanchez wróci do La Liga

Sevilla pracuje intensywnie nad ostatnimi ruchami w letnim oknie transferowym i jednym z nich ma być Alexis Sanchez. Chilijczyk rozwiązał już kontrakt z Udinese, dlatego może dołączyć do nowej drużyny jako wolny zawodnik. Klub z Andaluzji planuje podpisać z nim roczną umowę.

36-letni napastnik szuka jeszcze jednego poważnego wyzwania w Europie. W Sevilli widzą w nim zawodnika, który może dać drużynie doświadczenie i alternatywę w ofensywie. Negocjacje prowadzi dyrektor sportowy Antonio Cordon i według mediów Sanchez może pojawić się w klubie już w najbliższych godzinach.

Dla Chilijczyka byłby to powrót na hiszpańskie boisk po ponad dekadzie. W latach 2011–2014 grał w Barcelonie, gdzie w 141 meczach zdobył 47 goli i zaliczył 35 asyst. Później reprezentował m.in. Arsenal, Manchester United, Inter Mediolan i Marsylię. Ostatni sezon w Udinese nie był dla niego udany – rozegrał zaledwie 434 minuty w 13 spotkaniach.

Sanchez ma już 36 lat, ale Sevilla liczy na jego doświadczenie, wszechstronność i zdolność gry pod presją. To nie ma być transfer z myślą o roli lidera ataku, lecz o jakościowym uzupełnieniu składu. W całej karierze Sanchez rozegrał ponad 650 meczów, strzelił ponad 200 goli i jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Chile z 52 trafieniami.