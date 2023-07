Górnik Zabrze poinformował o nawiązaniu współpracy z Filipe Nascimento. Kontrakt pomocnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku. Po sezonie 2022/2023 rozstał się on z Radomiakiem Radom.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Filipe Nascimento

Filipe Nascimento został nowym pomocnikiem Górnika Zabrze

Wcześniej występował on w barwach Radomiaka Radom

Portugalczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku

Zabrzanie wzmacniają środek pola

Górnik Zabrze rozpoczyna poważne działania na rynku transferowym. Do tej pory do zespołu dołączyli Michał Siplak, Kryspin Szcześniak oraz Lawrence Ennali. W poniedziałkowy wieczór pojawił się komunikat o nawiązaniu współpracy z Filipe Nascimento.

Portugalczyk jest dobrze znany kibicom Ekstraklasy. W 2021 roku trafił on do Radomiaka Radom, gdzie rozegrał łącznie 52 mecze. Głównie pokazywał się w nich z dobrej strony, natomiast na przeszkodzie do regularnej gry w sezonie 2022/2023 stanęły problemy zdrowotne. Wraz z końcem czerwca wygasł jego kontrakt, który nie został przedłużony.

Górnik pozyskał Nascimento w ramach wolnego transferu. Pomocnik związał się umową do 30 czerwca 2025 roku. Zapisano w niej również opcję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

