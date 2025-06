PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Szymon Żurkowski marzeniem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze przechodzi przebudowa. Rozpoczęła się ona w zasadzie już pod koniec zeszłego sezonu, kiedy zakończono współpracę z Janem Urbanem. Popularni Żaboli niezwykle aktywni są na rynku transferowym. Udało im się już pozyskać siedmiu zawodników. A w tym gronie znajduje się m.in. Jarosław Kubicki czy Michal Sacek.

Tymczasem z Włoch napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Górnika Zabrze. Serwis cittadellaspezia.com zdradza, że polski klub może sięgnąć po wielkie wzmocnienie. Żabole marzą bowiem o pozyskaniu Szymona Żurkowskiego, który w przeszłości reprezentował ich barwy. Polak obecnie jest związany ze Spezią Calcio, ale miniony sezon spędził w Empoli.

Włoski portal przekazuje, że ponowna przeprowadzka Szymona Żurkowskiego do Górnika Zabrze jak najbardziej może dojść do skutku. Choć jest do tego daleka droga. Reprezentant Polski zaczyna coraz poważniej myśleć o powrocie do zespołu Żaboli. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się interesująco w kontekście klubowej przyszłości 27-latka.

Szymon Żurkowski ma za sobą bardzo ciężki sezon w Empoli. Polak rozegrał zaledwie pięć spotkań w rozgrywkach Serie A, spędzając na placu gry nieco ponad 100 minut. 27-latek w trakcie minionej kampanii mierzył się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiły mu regularne występy.