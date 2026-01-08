Bartosz Slisz wrócił do Europy. Reprezentant Polski zmienił barwy

Bartosz Slisz przeniósł się z Atlanty United do Broendby IF. Reprezentant Polski podpisał kontrakt z duńskim klubem obowiązujący do czerwca 2029 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Slisz

Broendby pozyskało Bartosza Slisza. Kontrakt do 2029 roku

Bartosz Slisz opuścił Legię Warszawa w 2024 roku i przeniósł się do Atlanty United. Amerykański klub zapłacił za polskiego pomocnika 3,2 mln euro. W barwach zespołu z Major League Soccer 26-latek rozegrał łącznie 69 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę.

Po blisko dwóch latach spędzonym w Stanach Zjednoczonych Slisz zdecydował się na powrót do Europy. Reprezentant Polski związał się z Broendby IF, podpisując kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Duński klub zajmuje obecnie trzecie miejsce w ligowej tabeli, a po zimowej przerwie wróci do rywalizacji w lutym.

Wcześniej Slisz występował w Ekstraklasie w barwach Legii oraz Zagłębia Lubin. W reprezentacji Polski rozegrał dotychczas 21 spotkań, w których zdobył jedną bramkę. Co interesujące, blisko duńskiego klubu jest Ousmane Sow z Górnika Zabrze. Senegalski skrzydłowy udał się już na testy medyczne. Trójkolorowi za 25-latka otrzymają trzy miliony euro.

– Mam ambicję, żeby walczyć o tytuły i występować w europejskich pucharach. Broendby to ogromny klub. Wiem już sporo o tym zespole, między innymi dlatego, że w ostatnich latach rywalizował z polskimi drużynami w europejskich rozgrywkach – przyznał Slisz po podpisaniu umowy.