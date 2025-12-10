Patrik Hellebrand i Ousmane Sow w centrum transferowych plotek

Górnik Zabrze po pierwszej części sezonu w PKO BP Ekstraklasie zajmuje drugą pozycję w tabeli. Tymczasem ciekawe wieści pojawiły się w "Sporcie" w kontekście Patrika Helebranda.

fot,. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Patrik Hellebrand i Ousmane Sow na radarze klubów z Turcji

Górnik Zabrze w ostatnich swoich meczach w 2025 roku nie rozpieszczał swoich kibiców. 14-krotny mistrz Polski w czterech ostatnich spotkaniach w PKO BP Ekstraklasie przegrał trzykrotnie i raz zremisował. Mimo to utrzymał miejsce w czołówce tabeli. Tymczasem ciekawe wieści na temat dwóch graczy śląskiej ekipy przekazał „Sport”.

Źródło podało, że Patrik Hellebrand oraz Ousmane Sow znajdują się na radarze klubów z Turcji. Na temat czeskiego pomocnika natomiast konkretne stanowisko wyraził jego menedżer.

Jeśli będzie dobra oferta dla niego i dla klubu, to wszystko może się zdarzyć – mówił w rozmowie ze „Sportem” – Paweł Zimończyk, reprezentujący interesy Helebranda.

Czeski piłkarz we wrześniu przedłużył kontrakt z Górnikiem, który obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 3,5 miliona euro. W tej kampanii Hellebrand wystąpił w 20 meczach Górnika, w których zdobył cztery bramki i zaliczył jedną asystę.

Z kolei skrzydłowy urodzony w Dakarze ma za sobą 19 meczów rozegranych w Górniku w tym sezonie. Sow strzelił w nich dziewięć goli, a także zaliczył trzy asysty. Aktualny kontrakt ofensywnego gracza obowiązuje do końca czerwca 2027 roku, a jego rynkowa wartość szacowana jest na nieco poniżej 1,5 miliona euro.

