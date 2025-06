ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze z transferową ofensywną

Górnik Zabrze w tym okienku transferowym idzie na grubo. Władze klubu z Zabrze do tej pory potwierdziły już kilka bardzo ciekawych transferów i pozyskały nowego szkoleniowca. W ostatnim czasie szeregi Trójkolorowych zasilił m.in. Jarosław Kubicki oraz Michal Sacek, a więc dwaj bardzo ważni piłkarze Jagiellonii Białystok. Teraz jednak szeregi zespołu z Górnego Śląska wzmocnić ma kolejny bardzo ciekawy zawodnik.

Według informacji przekazanych przez serwis „Chosun Ilbo”, bliski transferu do Górnika Zabrze jest niejaki Young-jun Goh. Koreańscy dziennikarze sugerują, że sprawa jest bliska finalizacji i do potwierdzenia transferu pozostały de facto tylko testy medyczne. Oznaczałoby to bardzo ważne wzmocnienie ofensywny, bowiem Young-jun Goh to ofensywny pomocnik.

Young-jun Goh w minionym sezonie rozegrał dla Partizana Belgrad w sumie 23 mecze, w których zdobył jednego gola. Wcześniej jednak w rodzimej lidze wystąpił łącznie w 94 spotkaniach i zdobył w nich łącznie 17 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka obecnie na 750 tysięcy euro, a w przeszłości zdołał on nawet zadebiutować w pierwszej reprezentacji swojego kraju.

