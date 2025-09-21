Tysiące kibiców w euforii. Górnik zaskoczył wiadomością

Górnik Zabrze w tym sezonie walczy o najwyższe cele w PKO BP Ekstraklasie. Tymczasem przed spotkaniem z Widzewem Łódź klub sprawił niespodziankę kibicom, przekazując ważną nowinę.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

Patrik Hellebrand na dłużej w Górniku Zabrze

Górnik Zabrze w tej kampanii prezentuje się bardzo solidnie. Mimo że drużyna latem mocno się zmieniła, trener Michal Gasparik szybko poukładał nowe klocki. Jednocześnie do rywalizacji w ramach dziewiątej kolejki 14-krotny mistrz Polski podchodził z szansą na objęcie prowadzenia w tabeli PKO BP Ekstraklasy, co nie miało miejsca od dobrych kilku lat. Tymczasem klub z Zabrza przed startem spotkania przekazał kibicom ważną wiadomość dotyczącą przyszłości jednego z pomocników.

„Na kilka minut przed pierwszym gwizdkiem, w obecności ponad 20 tysięcy kibiców, Górnik poinformował o przedłużeniu umowy przez Patrika Hellebranda. Ceniony przez fanów Trójkolorowych pomocnik podpisał z klubem kontrakt, który obowiązywać będzie do końca czerwca 2029 roku” – przekazani w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej ekipy z Zabrza.

26-letni piłkarz trafił do śląskiej ekipy w lipcu 2024 roku. Hellebrand szybko stał się kluczową postacią Górnika, rządząc w środku pola zabrzańskiej drużyny.

W tym sezonie czeski zawodnik, urodzony w Opavie, wystąpił jak na razie w dziewięciu meczach, licząc już także niedzielne starcie przeciwko łodzianom. Zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. Ogólnie w barwach Górnika wystąpił w ponad 40 spotkaniach. Jak dotąd największym sukcesem Hellebranda jest mistrzostwo Czech wywalczone ze Slavią Praga.

