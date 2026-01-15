Nowy defensor, nowe nadzieje. Górnik nie składa broni

Górnik Łęczna w rundzie wiosennej stanie przed trudnym wyzwaniem związanym z walką o utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Klub ogłosił natomiast pozyskanie nowego defensora.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jurij Szatałow

Luka Gucek został zawodnikiem Górnika Łęczna

Górnik Łęczna aktualnie plasuje się dopiero na 18. miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi. Zielono-czarni w pierwszej części rozgrywek wygrali tylko jedno spotkanie, a w ośmiu meczach zremisowali. Tym samym na koncie łęcznian znajduje się 11 punktów. Jednocześnie drużyna stanie przed trudnym zadaniem utrzymania się na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w rundzie wiosennej. Pomóc w tym ma nowy obrońca, co klub ogłosił w oficjalnym komunikacie.

„26-letni słoweński obrońca Luka Gucek został nowym zawodnikiem Górnika Łęczna. Gucek podpisał z Górnikiem kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia na kolejny sezon” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Zielono-czarnych.

Nowy nabytek Górnika to 26-latek, który w przeszłości występował w młodzieżowej reprezentacji Słowenii. W trwającym sezonie Gucek grał w NK Maribor, notując w barwach tego zespołu zaledwie trzy występy.

Górnik do walki o obronę miejsca w Betclic 1. Lidze przygotowuje się w Polsce. Przed ekipą z Łęcznej jeszcze cztery sparingi. Tymczasem do rywalizacji o ligowe punkty zespół wróci w lutym. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Spotkanie odbędzie się 8 lutego o godzinie 17:30.

Gucek w nowym zespole o miejsce w składzie może rywalizować między innymi z takimi zawodnikami jak Kamil Kruk, George Abbott czy Mateusz Broda. Ostatnio pojawiały się również spekulacje sugerujące, że do Górnika może trafić Łukasz Gerstenstein ze Śląska Wrocław.