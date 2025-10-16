Górnik Łęczna dopiął kolejny transfer. Doświadczony bramkarz na pokładzie

Górnik Łęczna w środę dopiął kolejny wolny transfer. Pierwszoligowiec pozyskał Łukasza Budziłka. Doświadczony bramkarz przez ostatnie lata był związany z Motorem Lublin.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Budziłek

Oficjalnie: Łukasz Budziłek nowym zawodnikiem Górnika Łęczna

Górnik Łęczna fatalnie prezentuje się w tym sezonie. Słaba postawa drużyny sprawiła, że z pracą w klubie pożegnał się Maciej Stolarczyk. Obecnie na stanowisku trenera pierwszoligowca zasiada Daniel Rusek. Klub zareagował na ostatnią kiepską formę. We wtorek został dopięty bowiem transfer Pawła Jaroszyńskiego. Jak się okazuje, to nie ostatnie ich wzmocnienie jeszcze przed zimowym okienkiem.

W czwartek Górnik Łęczna pochwaliła się kolejnym transferem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono nawiązanie współpracy z Łukaszem Budziłkiem. Doświadczony bramkarz trafił do pierwszoligowca na zasadzie wolnego transferu. Umowa 34-latka będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 roku.

Łukasz Budziłek w ostatnich latach był związany z Motorem Lublin. Od kilku sezonów jednak golkiper reprezentował wyłącznie barwy drugiego zespołu. Od początku lipca 34-latek pozostawał zawodnikiem bez klubu, ponieważ dobiegł końca jego kontrakt z drużyną ze stolicy województwa lubelskiego.

Licznik Łukasza Budziłka w pierwszym zespole Motor Lublin zakończył się na 44. występach. Doświadczony golkiper zdołał 15 meczów zakończyć bez straconego gola.