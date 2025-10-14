Górnik Łęczna potwierdził transfer. Wielki powrót

Górnik Łęczna we wtorek potwierdził zaskakujący transfer. Na pokładzie pierwszoligowca wylądował Paweł Jaroszyński. Dla 31-latka to powrót do klubu, w którym się wychował.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Łęczna

Oficjalnie: Paweł Jaroszyński wylądował w Górniku Łęczna

Górnik Łęczna fatalnie prezentuje się od początku sezonu. Kiepska postawa drużyny sprawiła, że z pracą w klubie pożegnał się Maciej Stolarczyk. Obecnie na stanowisku trenera pierwszoligowca zasiada Daniel Rusek. Ekipa z województwa lubelskiego jeśli liczy na utrzymanie na zapleczu PKO Ekstraklasy musi zacząć jak najszybciej punktować. Obecnie zajmuje bowiem przedostatnie miejsce w tabeli.

Tymczasem we wtorek Górnik Łęczna przygotował sporą niespodziankę. Pierwszoligowiec za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłosił przyjście Pawła Jaroszyńskiego. 31-latek dołączył do drużyny Daniela Ruska na zasadzie wolnego transferu, podpisując umowę do końca trwającego sezonu.

Warto zaznaczyć, że dla Pawła Jaroszyńskiego jest to powrót do Górnika Łęczna. Defensor swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie w akademii Zielono-Czarnych. Zawodnik mając 17 lat przeniósł się do młodzieżowej drużyny Cracovii, gdzie na dobre wypłynął jego talent.

Paweł Jaroszyński od lipca pozostawał zawodnikiem bez klubu, po tym jak dobiegł końca jego kontrakt z Salernitaną. 31-latek łącznie dla włoskiego zespołu rozegrał 77 spotkań. Defensor nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może pochwalić się dwoma asystami.