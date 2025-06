Górnik blisko transferowego rekordu! Sarapata droższy od Żurkowskiego i Milika?! [NOWE INFORMACJE]

Górnik Zabrze przyzwyczaił w ostatnich latach do tego, że potrafił wypromować i sprzedać z dużym zyskiem zdolnych piłkarzy. Najnowszy przykład to Dominik Sarapata, który może odejść do FC Kopenhaga za rekordowe pieniądze. Goal.pl ustalił kwotę.

SOPA Images Limited / Alam Na zdjęciu: Dominik Sarapata

Promocja i sprzedaż

Choć Dominik Sarapata miał zostać w Górniku jeszcze przez sezon, to dużo wskazuje na to, że jednak jego losy potoczą się inaczej. Z informacji podawanych przez serwis slaskisport.pl wynikało, że młodym pomocnikiem zainteresował się duński mocarz, czyli FC Kopenhaga.



Temat podchwyciły duńskie media i o Sarapacie zrobiło się głośno również w tym kraju. Przy okazji zaczęła krązyć kwota jaką mieliby zarobić zabrzanie. Najczęściej pojawiająca się to 2,5-3 mln euro. Z ustaleń goal.pl wynika, że miałoby to jednak wyglądać jeszcze lepiej.

Droższy niż kadrowicze?

Jak słyszymy, w tym przypadku jest szansa na pobicie transferowego rekordu Górnika, który w tym momencie wynosi 3,7 mln euro, bo tyle zabrzanie zainkasowali za Szymona Żurkowskiego, sprzedając go do Empoli (drugie miejsce zajmuje Daisuke Yokota – 2,8, a trzecie Arkadiusz Milik – 2,6 mln). Sarapata ma kosztować około 4 mln euro w samej kwocie podstawowej.

Mamy do czynienia z ofertą nie do odrzucenia, bo trzeba pamiętać, że Górnik wciąż nie do końca wyszedł na finansową prostą, a poza tym sam sporo zainwestował (w kontrakty) nowo sprowadzonych piłkarzy. A tego lata przyszło ich już do Zabrza siedmiu.

Rekordzistą FC Kopenhaga też Polak

Co ciekawe, rekordowym transferem FC Kopehagi jest sprowadzenie… innego Polaka, Kamila Grabary, który przyszedł z Liverpoolu za 6,2 mln euro. Zakładając, że kupno Sarapaty kosztowałoby Duńczyków więcej niż 4 mln euro, to byłby to transfer z pierwszej dziesiątki w ich historii jeśli chodzi o najdrożej sprowadzonych graczy.



I jeszcze jedno. Do bazowej kwoty około 4 mln euro mają dojść duże bonusy, uzależnione na przykład od awansu FC Kopenhaga do Ligi Mistrzów i kilku innych czynników. Gdyby do tego doszło, to zarobek zabrzan przekroczyłby 5 mln euro. Negocjacje jak słyszymy trwają już od trzech tygodni.



Jeśli ten transfer się dokona, to będzie kolejnym z serii jakie przeprowadzili zabrzanie w ostatnich latach. Szymon Włodarczyk, Daisuke Yokota, Lawrence Ennali… W Zabrzu wyłuskują piłkarzy za grosze lub za darmo, a potem sprzedają z dużym zyskiem.