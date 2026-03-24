Goretzka przebiera w ofertach. Włoski gigant wszedł do gry

Leon Goretzka musi wybrać nowy klub, ponieważ od przyszłego sezonu nie będzie zawodnikiem Bayernu Monachium. Jak donosi Christian Falk, zainteresowanie pomocnikiem wyraził AC Milan.

Milan to kolejny klub, który interesuje się Goretzką

Leon Goretzka po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Monachium zmieni klub. Kontrakt piłkarza, który wygasa w czerwcu tego roku, nie zostanie przedłużony. W związku z tym 31-latek generuje duże zainteresowanie na rynku transferowym. Największe kluby w Europie liczą na sfinalizowanie darmowego transferu. Najwięcej mówi się o Premier League, ale w grę wchodzi również Serie A.

Dotychczas pomocnik był łączony z takimi klubami jak Arsenal, Manchester United, Inter Mediolan czy Juventus. Z informacji, jakie przekazał Christian Falk, wynika, że do grona zainteresowanych dołączył również AC Milan. Faworytem są jednak Kanonierzy.

Wpływa na to fakt, że Goretzka chciałby spróbować sił w Premier League. Oczywiście nie wyklucza gry w Serie A, ale ciągnie go do na wyspy. Głównie wynika to z faktu, że tam miałby większe szanse na sukces w Lidze Mistrzów. Dodatkowo ważną kwestią pozostaje wynagrodzenie piłkarza. Media informują, że chciałby inkasować 7 milionów euro rocznie plus 10 mln euro za sam podpis. Kluby z Anglii w porównaniu do włoskich drużyn bez problemu zgodzą się na takie oczekiwania finansowe.

Goretzka występuje w Bayernie od lipca 2018 roku. Łącznie dla Bawarczyków rozegrał 301 meczów, w których zdobył 48 goli i zanotował 50 asyst. Na swoim koncie ma sześć mistrzostw Niemiec oraz triumf w Lidze Mistrzów.