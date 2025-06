Real Madryt pozyska nowego napastnika? Xabi Alonso zdecydował

Real Madryt ostatecznie nie sprowadzi nowego napastnika, ponieważ Xabi Alonso postanowił zaufać Gonzalo Garcii. 21-letni snajper robi furorę na Klubowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych - podaje hiszpański dziennik AS.

Źródło: AS

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Gonzalo Garcia zostanie w Realu. Będzie zmiennikiem Kyliana Mbappe

Gonzalo Garcia, młody napastnik Realu Madryt, robi furorę na Klubowych Mistrzostwach Świata – zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę w 3 meczach grupowych. Przypomnijmy, że ekipa Królewskich wygrała z austriackim Red Bullem Salzburg (3:0), poradziła sobie z meksykańską Pachuką (3:1) oraz zremisowała z saudyjskim Al-Hilal (1:1). 21-letni snajper zapracował w tych spotkaniach na zaufanie Xabiego Alonso. Ponadto świetna postawa zdolnego atakującego zmieniła plany transferowe stołecznego klubu.

Jak poinformował hiszpański dziennik „AS”, Real Madryt podczas trwającego letniego okienka transferowego nie sprowadzi nowego napastnika, ponieważ w roli zmiennika Kyliana Mbappe widzi właśnie Gonzalo Garcię. Wcześniej mówiło się, iż na Santiago Bernabeu trafi snajper, którego zadaniem będzie odciążenie francuskiego gwiazdora. Jednak utalentowany Hiszpan pokazuje się z na tyle dobrej strony, że trener wicemistrzów La Ligi podjął decyzję o włączeniu go na stałe do pierwszej drużyny.

Dotychczas młodzieżowy reprezentant Hiszpanii grał głównie w trzecioligowych rezerwach Realu Madryt, gdzie wykręcał fantastyczne statystyki – 73 mecze, 30 goli oraz 7 ostatnich podań. Środkowy napastnik trafił do akademii 15-krotnego zdobywcy Ligi Mistrzów w 2014 roku. Warto dodać, że drużyna Los Blancos w 1/8 finału KMŚ 2025 podejmie Juventus. To spotkanie odbędzie się już w najbliższy wtorek, 1 lipca o godzinie 21:00. Nie wiadomo, czy w tym starciu zagra Gonzalo Garcia, gdyż Kylian Mbappe doszedł już do siebie po chorobie.