Perełka Realu Madryt rozchwytywana. Ogromne zainteresowanie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Gonzalo Garcia może przebierać w ofertach

Gonzalo Garcia nie może liczyć na rolę podstawowego zawodnika w Realu Madryt. Młody napastnik bardzo rzadko otrzymuje szanse od trenera ekipy Los Blancos – Xabiego Alonso – ze względu na ogromną konkurencję w linii ataku. O miejsce w wyjściowej jedenastce 21-letni Hiszpan rywalizuje bowiem z największą gwiazdą drużyny Królewskich – Kylianem Mbappe – co znacząco ogranicza jego czas gry.

Garcia, który na Santiago Bernabeu musi zadowalać się funkcją rezerwowego, będzie mógł przebierać w ofertach podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Jak podaje hiszpański dziennik „MARCA”, młodemu snajperowi przyglądają się Aston Villa, Leeds United, Brighton & Hove Albion, Wolverhampton Wanderers oraz Eintracht Frankfurt.

Wcześniej pojawiały się również doniesienia o zainteresowaniu VfB Stuttgart, co oznacza, że 21-latek może liczyć na propozycje zarówno z Premier League, jak i Bundesligi. W przypadku ewentualnych przenosin w grę wchodzi głównie wypożyczenie.

Nie wiadomo jednak, czy Real Madryt pozwoli Gonzalo Garcii odejść, zwłaszcza że Endrick jest bliski czasowej przeprowadzki do Olympique’u Lyon. Młody Hiszpan nie zamierza naciskać na transfer, wierząc, iż odegra jeszcze swoją rolę w trwającej kampanii. Przypomnijmy, że Garcia błyszczał na Klubowych Mistrzostwach Świata – zdobył 4 bramki i zanotował 1 asystę – co dało mu Złotego Buta dla najlepszego strzelca turnieju.