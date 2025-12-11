Gonzalo Garcia może przenieść się w styczniu do Bundesligi. Transferem napastnika zainteresowany jest VfB Stuttgart. Real Madryt nie chce go sprzedać, ale może wypożyczyć - informuje Florian Plettenberg.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Gonzalo Garcia marzeniem transferowym VfB Stuttgart

Gonzalo Garcia, choć zadebiutował w Realu Madryt w sezonie 2023/2024 to za kadencji Carlo Ancelottiego mało kto zwracał na niego uwagę. Wszystko zmieniło się w trakcie Klubowych Mistrzostw Świata 2025. Xabi Alonso postawił na niego w wyjściowym składzie, a 21-latek odpłacił się fantastyczną skutecznością. W sześciu meczach zdobył cztery gole, zostając objawieniem turnieju.

Forma młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii na turnieju w USA zwróciła na niego uwagę wielu europejskich klubów. Przez ostatnie miesiące łączono go m.in. z Brighton, Leeds, Sunderland, Wolves czy Aston Villą. Pojawiały się również plotki o Realu Betis.

Aktualnie jednym z największych faworytów do pozyskania młodego piłkarza jest VfB Stuttgart. Jak podaje Florian Plettenberg klub z Bundesligi marzy o transferze Hiszpana. Problem w tym, że Real nie jest przekonany do sprzedaży Gonzalo Garcii. Natomiast rozważy oferty na zasadzie wypożyczenia. Niewykluczone więc, że napastnik drugą część sezonu spędzi w Niemczech.

W tym sezonie Gonzalo Garcia wystąpił w 14 meczach, w których zanotował tylko jedną asystę. Łącznie na boisku spędził 221 minut. Jego kontrakt z Los Blancos obowiązuje do czerwca 2030 roku. Transfermarkt wycenia piłkarza na 15 milionów euro.