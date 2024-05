Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal chce pozbyć się Parteya, pomocnik zarabia 160 tysięcy tygodniowo

Arsenal zaczyna powoli myśleć nad wzmocnieniami przed zbliżającym się letnim oknem transferowym. Kanonierzy, aby zwiększyć swoje możliwości finansowe, zdecydowali się sprzedać jednego z pomocników, który stanowi obciążenie dla klubowego budżetu. Według portalu Caughtoffside.com w najbliższych miesiącach z Emirates Stadium pożegna się Thomas Partey.

Ten sam portal dotarł do informacji odnośnie kwoty sprzedaży reprezentanta Ghany. Arsenal byłby skłonny zaakceptować ofertę w wysokości ok. 10-15 milionów euro. Władzom klubu zależy przede wszystkim na zejściu z wysokiej tygodniówki piłkarza, bowiem Partey w Londynie zarabia 160 tysięcy funtów tygodniowo. W ten sposób Kanonierzy zaoszczędzą ok. 8 milionów.

Choć piłkarz większą część obecnego sezonu spędził, lecząc kontuzję, to nie powinno być problemów z jego sprzedażą. Media sugerują, że w gronie zainteresowanych klubów znajdują się drużyny z Saudi Pro League jak Al-Hilal czy Al-Ahli. Opcją dla Thomasa Parteya do pozostania w Europie może być Barcelona oraz Juventus. Oba kluby w przeszłości były chętne na transfer pomocnika.

Partey w bieżących rozgrywkach zagrał tylko 14 spotkań, w których nie wpisał się na listę strzelców. Na boisku łącznie spędził zaledwie 723 minuty. Kontrakt z Arsenalem wygasa latem przyszłego roku.