Napoli opracowuje strategię transferową na kolejny sezon

Pod wodzą Stefano Pioliego, Napoli prawdopodobnie zastosuje system 4-2-3-1. Na skrzydłach mogliby występować Khvicha Kvaratskhelia i Matteo Politano, zaś Giacomo Raspadori mógłby pełnić rolę ofensywnego pomocnika. Klub poszukuje również nowego napastnika, który zastąpiłby Victora Osimhena. Ten prawdopodobnie opuści Neapol.

Według doniesień Gazzetty, głównym kandydatem do zastąpienia Nigeryjczyka jest Artem Dovbyk z Girony. Inną opcją może być Romelu Lukaku, który obecnie jest wypożyczony do Romy, ale wciąż należy do Chelsea. The Blues z kolei chętnie sprowadziliby Osimhena, dlatego może dojść do wymiany.

Oprócz napastnika, Napoli planuje także wzmocnienie linii obronnej. Na celowniku znajdują się David Hancko z Feyenoordu oraz Jorne Spileers z Club Brugge. Klub interesuje się również gwiazdą Szachtara Donieck, Heorhiyem Sudakovem, choć pozostaje pytanie, czy Napoli uda się przekonać ukraińskiego asa do dołączenia do klubu, mimo braku gry w Lidze Mistrzów i konkurencji ze strony czołowych klubów europejskich.

Tak może wygląda skład Napoli w przyszłym sezonie: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Hancko/Spileers, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori/Sudakov, Kvaratskhelia; Dovbyk/Lukaku.

Chociaż Pioli jest obecnie faworytem do objęcia posady trenera Napoli, nie jest jedynym kandydatem. Z klubem byli również łączeni Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini oraz Antonio Conte. Wybór nowego trenera będzie kluczowy dla przyszłości zespołu, który ma ambitne plany zarówno na krajowej, jak i europejskiej scenie.

