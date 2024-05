MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Reece James może znaleźć się w kadrze na mecz z Nottingham

Chelsea dzięki zdobyciu kompletu punktów w ostatnich dwóch meczach ligowych z West Hamem oraz Tottenhamem włączyła się do walki o awans do Ligi Europy. Aktualnie podopieczni Mauricio Pochettino zajmują 7. miejsce w Premier League i tracą tylko sześć punktów do 5. miejsca. W ostatnich kolejkach drużynie The Blues może pomóc jedna z gwiazd, która wraca po poważnej kontuzji.

Mauricio Pochettino zapowiedział, że być może Reece James znajdzie się w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie przeciwko Nottingham Forest. Anglik był wyłączony z gry od połowy grudnia, gdy przeszedł operację i od tego czasu nie pojawił się na boisku. Z powodu kontuzji pauzował również na początku sezonu, gdy uraz uda wykluczył go na prawie dwa miesiące.

Ze względu na ogromne problemy zdrowotne James w tym sezonie nie rozegrał dużej ilości spotkań. W koszulce Chelsea pojawił się na murawie zaledwie w 9 meczach. Choć 24-letni prawy obrońca obecny sezon może zaliczyć do straconych, tak brak gry nie wpłynął na mniejsze zainteresowanie na rynku transferowym. Wychowanek The Blues co jakiś czas przewija się w kontekście hitu transferowego. Kluby, z którymi łączony jest reprezentant Anglii to m.in. Manchester United czy Real Madryt.

Na Stamford Bridge występuje od początku swojej kariery z krótką przerwą w sezonie 2018-2019 gdy był wypożyczony do Wigan. Łącznie dla Chelsea zagrał 156 razy i strzelił 11 goli.