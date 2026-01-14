Ważny moment dla Białej Gwiazdy. Stadion Wisły na progu nowej historii

Wisła Kraków wygląda na to, że wkrótce zacznie nową erę w historii swojego stadionu. LovreKrakow.pl przekazało konkretne informacje dotyczące nazwy areny przy ulicy Reymonta.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Wisły Kraków

Stadion Wisły ze sponsorem tytularnym

Wisła Kraków zmierza pewnym krokiem w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. Możliwe zatem, że po czterech sezonach spędzonych na jej zapleczu zła karta się odwróci. Tymczasem ciekawe wieści dotyczące stadionu Białej Gwiazdy przekazało LoveKrakow.pl.

„Zarząd Infrastruktury Sportowej zapowiedział na 17 stycznia konferencję prasową na temat rozstrzygnięcia konkursu. Wtedy poznamy więcej szczegółów, natomiast wiadomo, że umowa będzie obowiązywać przez trzy lata (od 1 stycznia 2026 roku). Oficjalna nazwa stadionu będzie brzmiała Synerise Arena Kraków – Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie. Będzie także możliwe posługiwanie się skróconą nazwą Synerise Arena Kraków” – przekazał dziennikarz Michał Knura w swoim materiale.

Stadion Wisły powstał w maju 1953 roku. Z kolei gruntowna przebudowa obiektu miała miejsce w latach 2004-2011. Tymczasem w latach 2022-2023 przeprowadzono modernizację areny.

Krakowski zespół do ligowego grania wróci 6 lutego, a przed Wisłą stanie ciekawe wyzwanie. Krakowska drużyna zmierzy się wówczas w roli gospodarza z GKS-em Tychy. Zanim jednak do tego dojdzie, Białą Gwiazdę czeka kilka sparingów na zgrupowaniu w Turcji. Wiślaków czekają potyczki z Septemwri Sofia, Kołosem Kowaliwka czy Mladą Boleslav. Po powrocie do Polski ekipa Mariusza Jopa zagra jeszcze ze Stalą Mielec w ostatnim zimowym sparingu.